Γάζα: Ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί κατά της πολιομυελίτιδας – 1,2 εκατομμύρια δόσεις έχουν διανεμηθεί στον παλαιστινιακό θύλακα

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμοί κατά της πολιομυελίτιδας ξεκίνησαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ μια ανθρωπιστική οργάνωση υπογράμμισε ότι η εκστρατεία εμβολιασμού θα επεκταθεί σε ευρύτερη κλίμακα από αύριο.

Την Πέμπτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να προχωρήσουν σε μια σειρά «ανθρωπιστικών παύσεων» του πυρός, διάρκειας τριών ημερών η καθεμία, στην κεντρική, νότια και βόρεια Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να ξεκινήσει από αύριο Κυριακή η εκστρατεία εμβολιασμού 640.000 παιδιών κατά της πολιομυελίτιδας.

Λόγω των κατεστραμμένων δρόμων και του εκτοπισμένου πληθυσμού, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επισημάνει ότι μπορεί να χρειαστεί μια επιπλέον ημέρα για τους εμβολιασμούς σε κάθε περιοχή και η συμφωνία προβλέπει ότι οι παύσεις εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους -που αναμένεται να γίνεται κάθε μέρα από νωρίς το πρωί μέχρι νωρίς το βράδυ- στη συνέχεια να παραταθούν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «χρειάζεται τουλάχιστον 90% κάλυψη σε κάθε φάση της εκστρατείας για να σταματήσει η επιδημία».

«Ομάδες από το υπουργείο Υγείας, την UNRWA και MKO ξεκίνησαν την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας σήμερα Σάββατο», δήλωσε ο γιατρός Μούσα Αμπέντ, επικεφαλής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

The #polio vaccination teams must be protected and allowed to conduct the upcoming campaigns in #Gaza safely. We urge all parties to ensure their protection, and that of health facilities and children.

Humanitarian pauses are welcome, but ultimately, the only solution to… pic.twitter.com/B8ftmJn22A

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 30, 2024