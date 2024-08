Γάζα: Παρέλυσε το 10 μηνών βρέφος που έχει προσβληθεί από πολιομυελίτιδα – Το Ισραήλ επιτέθηκε σε «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς

Η επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης στη Γάζα, λόγω της εμφάνισης του ιού της πολιομυελίτιδας τύπου 2, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις διεθνείς οργανώσεις υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ένα βρέφος δέκα μηνών παρέλυσε εν μέρει, το πρώτο τέτοιο περιστατικό στη Γάζα ύστερα από 25 χρόνια. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι το βρέφος έχει χάσει την κίνηση στο αριστερό του πόδι και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. «Είμαι βαθιά ανήσυχος», τόνισε.

I am gravely concerned that a 10-month-old unvaccinated child from Deir al-Balah, #Gaza , has been confirmed to have polio—the first case in Gaza in 25 years. @WHO and partners urgently worked to collect and transfer stool samples from the child for testing at a WHO-accredited…



Ο ιός της πολιομυελίτιδας τύπου 2, σύμφωνα με το Reuters, αν και όχι εγγενώς πιο επικίνδυνος από τους τύπους 1 και 3, είναι υπεύθυνος για τα περισσότερα κρούσματα της ασθένειας τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.

Το βρέφος, σύμφωνα με την ΠΟΥ, μολύνθηκε από τον ιό που ανιχνεύτηκε στα λύματα της Γάζας, με τις οργανώσεις υγείας να προειδοποιούν για τον κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας, ειδικά υπό τις συνθήκες πολέμου που επικρατούν. Η κρίση στη Γάζα έχει πλήξει σοβαρά τις υπηρεσίες υγείας και το ήδη καταρρακωμένο υγειονομικό σύστημα, αφήνοντας τον πληθυσμό ιδιαίτερα ευάλωτο σε επιδημία ασθενειών.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς να συμφωνήσουν σε επταήμερη ανθρωπιστική παύση των εχθροπραξιών για να επιτραπεί η διεξαγωγή εκστρατειών εμβολιασμού στη Γάζα. «Η πολιομυελίτιδα δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς», δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), Φιλίπ Λαζαρίνι, προσθέτοντας ότι «η καθυστέρηση μιας ανθρωπιστικής παύσης θα αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης μεταξύ των παιδιών».

Very sad. @WHO confirms that a 10-month-old baby in #Gaza is now paralysed due to #Polio. The first case in more than 25 years.

Polio will not make the distinction between Palestinian & Israeli children.

Delaying a humanitarian pause will increase the risk of spread among…

