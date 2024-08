Γάζα: Ο «διάδρομος της Φιλαδελφείας» παρουσιάζεται ως το βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή εκεχειρίας

Ο «διάδρομος της Φιλαδελφείας» παρουσιάζεται πλέον ως το βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή εκεχειρίας στην Γάζα. Αλλά ποια είναι η σημασία αυτής της στενής ζώνης που βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στον παλαιστινιακό θύλακα και την Αίγυπτο, στην οποία το Ισραήλ εννοεί να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία πάση θυσία;

Ο διάδρομος χαράχθηκε από τον ισραηλινό στρατό κατά την περίοδο της δεύτερης κατοχής της Λωρίδας της Γάζας (1967-2005). Η ζώνη αυτή περιπολίας προστατεύεται από αγκαθωτά σύρματα και είναι πλάτους τουλάχιστον εκατό μέτρων ή και μεγαλύτερο σε ορισμένα σημεία. Εκτείνεται σε μήκος 14 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων της Αιγύπτου με την Γάζα.

Δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από την ζώνη αυτή, που σε ορισμένα σημεία της προστατεύεται από τοίχο. Αλλά είναι γνωστό στους Αιγύπτιους, τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς ότι μεγάλος αριθμός τούνελ υπάρχει στο υπέδαφός της.

