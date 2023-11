Γάζα: Boμβαρδίστηκε για τρίτη φορά ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπαλίγια – 195 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Μεγαλώνει το ανθρωπιστικό δράμα για τους αμάχους στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στη Γάζα, καθώς ο ισραηλινός στρατός φαίνεται ότι προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/11) σε τρίτο βομβαρδισμό αυξάνοντας τα θύματα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Η επίθεση στον καταυλισμό των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διαμένουν συνολικά 116.000 πολίτες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο κύμα οργής στον μουσουλμανικό και στον δυτικό κόσμο καθώς κάτω από συντρίμμια ανασύρονται συνεχώς γυναικόπαιδα και απλοί πολίτες.

Israeli air raids continue to intensify on Gaza refugee camps. But why are Palestinians residing in these camps? 🔴 LIVE updates: https://t.co/qG2ZyUa8ia pic.twitter.com/AmGX3Hv9rN — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 2, 2023

Τα θύματα από τους προηγούμενους δύο βομβαρδισμούς την Τζαμπαλίγια, ανέρχονται σε 195, οι τραυματίες σε 770 και επιπλέον αγνοούνται 120 άτομα.

#BREAKING| Rescue teams try to find survivors of the 3rd Israeli massacre within 24 hours in Jabalia refugee camp in #Gaza. #Israel has bombarded a 5-story building, where nearly 100 civilians were taking refuge. pic.twitter.com/BGWTB2FppI — Quds News Network (@QudsNen) November 1, 2023

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτούν στα social mediaΠαλαιστίνιοι το πρωί της Κυριακής ισραηλινές ρουκέτες έπληξαν σχολείο των Ηνωμένων Εθνών, στον προσφυγικό καταυλισμό του Σάτι, στο οποίο έχουν βρει κατάλυμα πολίτες.