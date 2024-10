Βίντεο: Απελευθερώθηκε με μυστική επιχείρηση 21χρονη όμηρος του ISIS έπειτα από 10 χρόνια κράτησης

Μια 21χρονη γυναίκα που απήχθη από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ πριν από μια δεκαετία ελευθερώθηκε από τη Γάζα αυτή την εβδομάδα σε μια μυστική επιχείρηση μήνες στην οποία συμμετείχαν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η γυναίκα είναι μέλος των Γιαζίντι. Οι Γιαζίντι βρίσκονται κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία, όπου σκοτώθηκαν περισσότερα από 5.000 μέλη και απήχθησαν χιλιάδες άλλοι σε μια εκστρατεία του ISIS το 2014, η οποία σύμφωνα με τον ΟΗΕ συνιστά γενοκτονία.

Σύμφωνα με το Reuters, απελευθερώθηκε έπειτα από περισσότερους από τέσσερις μήνες προσπαθειών που περιελάμβαναν αρκετές προσπάθειες που απέτυχαν λόγω της δύσκολης κατάστασης ασφαλείας που προέκυψε από τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters ο Silwan Sinjaree, επικεφαλής του επιτελείου του υπουργού Εξωτερικών του Ιράκ. Έχει αναγνωριστεί ως η Fawzia Sido. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει απευθείας με τη γυναίκα για να σχολιάσει, με τους Ιρακινούς αξιωματούχους να λένε ότι ξεκουραζόταν αφού είχε επανενωθεί με την οικογένειά της στο βόρειο Ιράκ.

Fawzia, a Yazidi girl kidnapped by ISIS from Iraq and brought to Gaza at just 11 years old, has finally been rescued by the Israeli security forces.

For years, she was held captive by a Palestinian Hamas-ISIS member.

She has now been reunited with her family. Her story is a… pic.twitter.com/nkVotqYdov

— David Saranga (@DavidSaranga) October 3, 2024