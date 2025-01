Γαλλία: Ο δήμος της Νίκαιας απαγόρευσε τον ελλιμενισμό μεγάλων κρουαζιερόπλοιων

Ο δήμος της Νίκαιας, της πέμπτης σε μέγεθος πόλης της Γαλλίας αποφάσισε να απαγορεύσει τον ελλιμενισμό μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, καθώς προτιμά να ευνοήσει τον «επιλεγμένο τουρισμό» έναντι της απειλής του «υπερτουρισμού».

Τα πλοία που μεταφέρουν λιγότερους από 900 επιβάτες, τα οποία συνήθως είναι πιο πολυτελή, θα παραμείνουν καλοδεχούμενα στο μικρό λιμάνι της Νίκαιας, όπου είναι ήδη σε εξέλιξη εργασίες για την καλύτερη υποδοχή τους, όπως η ηλεκτροδότηση που θα τα υποχρεώνει να σταματούν τις μηχανές τους κατά τη διάρκεια της στάσης τους εκεί. Για το 2025 έχει προγραμματιστεί να πιάσουν στο λιμάνι 124 τέτοια πλοία, χωρητικότητας από 32 έως 700 επιβατών.

Τα σκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας, που αγκυροβολούν σήμερα στο μεγάλο, γειτονικό λιμάνι του Βιλφράνς-σιρ-Μερ, δεν θα είναι πλέον ευπρόσδεκτα.

Nice, France, will ban cruise ships carrying over 900 passengers starting July 1, 2025, citing sustainability and overtourism concerns. #TravelNews #CruiseNews #TravelAdvisors

