Ανταρκτική: Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου απειλεί νησί όπου φωλιάζουν σφηνίσκοι και ωταρίες – Το μέγεθος της πιθανής καταστροφής

Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου, μήκους 80 χιλιομέτρων, απομακρύνεται από την Ανταρκτική και κινείται προς ένα απομονωμένο νησάκι όπου θα μπορούσε να προσαράξει και να μπλοκάρει την πρόσβαση για τους σφηνίσκους (ένα είδος πιγκουίνου) και τις ωταρίες (ένα είδος φώκιας) που αναπαράγονται εκεί.

Αυτός ο πελώριος όγκος πάγου, 30 φορές μεγαλύτερος από το Παρίσι, απομακρύνεται εδώ και χρόνια από την Ανταρκτική και, παρασυρόμενο από τα ρεύματα, κατευθύνεται προς το βρετανικό νησί της Νότιας Γεωργίας, που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για την αναπαραγωγή της πανίδας της περιοχής.

Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες, το παγόβουνο, σε αντίθεση με άλλα προηγούμενα κολοσσιαία παγόβουνα, δεν δείχνει να διασπάται σε μικρότερα κομμάτια, εξήγησε ο Άντριου Μέιτζερς, ωκεανογράφος στη Βρετανική Επιθεώρηση Ανταρκτικής. Ο ειδικός σημείωσε ότι είναι δύσκολο να προβλέψει με ακρίβεια την πορεία του, ωστόσο τα θαλάσσια ρεύματα τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα φτάσει κάποια στιγμή κοντά στη Νότια Γεωργία, μέσα στις επόμενες δύο με τέσσερις εβδομάδες.

Το παγόβουνο ενδέχεται να αποφύγει την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, όπου τα νερά είναι πολύ ρηχά, και να κατευθυνθεί προς τα βαθύτερα νερά του νότιου Ατλαντικού, μακριά από τη Νότια Γεωργία, ένα υπερπόντιο βρετανικό έδαφος που απέχει περίπου 1.400 χιλιόμετρα ανατολικά των Φόκλαντ. Θα μπορούσε όμως επίσης να προσαράξει στα ρηχά, να παραμείνει παγιδευμένο εκεί επί μήνες ή και να σπάσει σε πολλά μικρότερα κομμάτια.

Τα κάθετα τείχη από πάγο θα μπορούσαν τότε να εμποδίσουν τις ωταρίες και τους σφηνίσκους να φτάσουν στον ωκεανό για να τραφούν και να ταΐσουν τα μικρά τους, εξήγησε ο Μέιτζερς. «Θα ήταν πολύ δραματικό, αλλά όχι και άνευ προηγουμένου. Παγόβουνα έχουν προσαράξει σε αυτήν την περιοχή και στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η θνησιμότητα των νεοσσών σφηνίσκων και των νεαρών ωταριών», υπενθύμισε.

A23a, the world’s current largest iceberg

It broke away from Antarctica’s Filchner-Ronne Ice Shelf back in 1986!

After being stuck for decades, this icy giant, roughly the size of Rhode Island, has been on the move since 2020.

Now, A23a is making waves in the Southern Ocean,… pic.twitter.com/mubuTkZfMS

— Dreams N Science (@dreamsNscience) January 20, 2025