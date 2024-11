Γαλλία: Χτύπησαν και πάλι οι καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων – 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε χρόνια έπειτα από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων (Νοτρ Νταμ) ήχησαν και πάλι την Παρασκευή (8/11) οι οκτώ καμπάνες του βορινού κωδωνοστασίου του ναού.

Λίγο πριν από τις 10.30, οι καμπάνες χτύπησαν η μία μετά την άλλη μέχρι να σχηματίσουν μία αρμονική χορογραφία, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί.

«Είναι σημαντικό… Συμβολικό! Όλες οι καμπάνες μαζί, είναι η πρώτη φορά» από την πυρκαγιά του Απριλίου 2019 και λιγότερο από έναν μήνα από τα εγκαίνια του ανακαινισμένου καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, δήλωσε ο Φιλίπ Ζοστ, επικεφαλής του δημόσιου ιδρύματος, επιφορτισμένου με την αποκατάσταση της Νοτρ Νταμ.

The bells of Notre Dame in Paris rang out on Friday for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral, an AFP reporter said. pic.twitter.com/PB17pzYEWH

— AFP News Agency (@AFP) November 8, 2024