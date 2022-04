Συναγερμός στο Παρίσι: Ισχυρή έκρηξη κοντά στην Παναγία των Παρισίων – Στις φλόγες ένα λεωφορείο

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο του Παρισιού όταν ακούστηκαν εκρήξεις.

Σύμφωνα με βίντεο και φωτό που ανεβάζουν χρήστες των social media ένα λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους και τους τουρίστες της γαλλικής πρωτεύουσας.

Όπως σημείωσαν ακούστηκαν δύο μικρές εκρήξεις και μία μεγάλη και μετά το λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στη λεωφόρο Σεν Ζερμέν, μόλις λίγα μέτρα μακριά από την Παναγία των Παρισίων (Notre Dame)

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή όσο οι πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

We went to find some cherry blossom in #paris and saw some awful black smoke pic.twitter.com/rO5mQy3RXD

— Flying Fluskey (@FlyingFluskey) April 4, 2022