Φρίκη στο Σίδνεϊ: Άγνωστος επιτέθηκε και μαχαίρωσε ιερέα και ακόμη 3 άτομα σε εκκλησία – Σκληρές εικόνες

Ακόμη μία αιματηρή επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή του Σίδνεϊ, αυτή τη φορά σε ζωντανή μετάδοση, με έναν μαυροφορεμένο άνδρα να μαχαιρώνει επανειλημμένα έναν ιερέα, την ώρα που κήρυττε στην εκκλησία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην εκκλησία The Good Shepherd Church, στην περιοχή Ουέικλι, όταν ο άγνωστος άνδρας πλησίασε τον ιερέα και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε αρκετές φορές, με πιστούς να σπεύδουν προς το μέρος του για να βοηθήσουν και να αφοπλίσουν τον δράστη.

Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 4 τραυματίες, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7

🚨🇦🇺#BREAKING: Sydney priest, Mari Mari Emmanuel, was just attacked during a live sermon.

It looks as though the attacker was armed with a knife.

Emmanuel is a very well known Orthodox priest all around the world.

Absolutely terrible, praying for his good health 🙏♥️ pic.twitter.com/hC2BgYrSTJ

— Censored Men (@CensoredMen) April 15, 2024