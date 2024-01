Φρίκη στην Ινδία: Συνελήφθη στέλεχος επιχείρησης AI – Η σορός του 4χρονου γιου της βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα της

Η διευθύνουσα σύμβουλος μιας ινδικής νεοφυούς επιχείρησης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) συνελήφθη ως ύποπτη για τη δολοφονία του τετράχρονου γιού της μετά τον εντοπισμό του πτώματός του μέσα στη βαλίτσα της, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η Σουτσάνα Σεθ, η επικεφαλής της εταιρείας The Mindful AI Lab στο επίκεντρο της τεχνολογίας στην Ινδία, την πόλη Μπενγκαλούρου, συνελήφθη στην περιοχή Τσιτραντούργκα του κρατιδίου Καρνατάκα καθώς επέστρεφε με ταξί από το γειτονικό κρατίδιο Γκόα αφού βρέθηκε το πτώμα του παιδιού μέσα στη βαλίτσα της, είπε η αστυνομία.

Η Σεθ δεν ήταν διαθέσιμη να σχολιάσει καθώς βρισκόταν υπό κράτηση και η αστυνομία είπε ότι δεν γνωρίζει αν έχει ήδη προσλάβει δικηγόρο.

Υπάλληλοι της εταιρείας της επίσης δεν ήταν προσβάσιμοι για να σχολιάσουν.

