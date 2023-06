Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Βόρεια Αμερική αναπνέουν επικίνδυνο αέρα εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν οι φωτιές στον Καναδά.

Η Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών και η Οτάβα του Καναδά κατέγραψαν σήμερα την χειρότερη ποιότητα αέρα και η μόλυνση έφτασε σε επικίνδυνα επίπεδα. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να μην αθλούνται σε εξωτερικό χώρο και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Χιλιάδες άνθρωποι στον Καναδά έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, καθώς οι πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει πάνω από 33 εκατομμύρια στρέμματα δασικής έκτασης. Οι αρχές της χώρας έχουν προειδοποιήσει ότι αυτή θα είναι η χειρότερη αντιπυρική περίοδος για την χώρα που έχει καταγραφεί ποτέ εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

So now we have to wear masks OUTSIDE in New York because of wildfire smoke from Canada! Smells like the day after an 11th boney, so it does! #smoke pic.twitter.com/IMHe2LQo7u

— Tony Macaulay (@tonymacaulay) June 7, 2023