Φωτιά στην Τουρκία: Στις φλόγες το Τσεσμέ – Ορατή η πυρκαγιά από τη Χίο -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα παράλια του Τσεσμέ το το βράδυ της Τετάρτης (3/7).
Fires in Turkey
Firefighters continue to battle massive out of control fires in Turkey.
Due to the fire risk, Ildır and Germiyan Neighbourhoods of Çeşme and Nohutalan Urla district were evacuated.
The fire continues to advance towards Kutlu Aktaş Dam.#Turkey #Izmir #Fire pic.twitter.com/ySF0N4uzoZ
— Chyno News (@ChynoNews) July 2, 2025
Σύμφωνα με το tvpatrida.gr, η φωτιά είναι ορατή και από τη Χίο.
Çeşme’de yangın devam ediyor, rüzgar şiddetini artırıyor. Müdahaleler yetersiz kalıyor.
• The fire in Çeşme continues, with strong winds intensifying. Efforts to control it remain insufficient. pic.twitter.com/DtsxE2cq9o
— izmirgibiyiz 🇹🇷 (@izmirgibiyiz) July 2, 2025
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά αρχικά ξέσπασε σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Ιλντίρ και λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά εξαπλώθηκε στο δάσος.
Çeşme 💔 en güzel yerleri, en güzel köyleri kül oldu.. gerçekten bu, bilinçli bir yokediş.. alevler evlerimize yaklaştı, öyle bir rüzgar var ki.. müdahale imkansız.. Yanan sadece ağaç değil, ülkenin ciğerleri.. 😢 #ÇeşmeYanıyor pic.twitter.com/ojxhhouNvd
— Merve Bahçenli (@mervebahcenli) July 2, 2025
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 5 αεροσκάφη, 18 ελικόπτερα και 36 πυροσβεστικά οχήματα.
Δείτε φωτό όπως φαίνεται η φωτιά από τη Χίο