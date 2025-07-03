Φωτιά στην Τουρκία: Στις φλόγες το Τσεσμέ – Ορατή η πυρκαγιά από τη Χίο -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

διεθνή

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Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα παράλια του Τσεσμέ το το βράδυ της Τετάρτης (3/7).

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Σύμφωνα με το tvpatrida.gr, η φωτιά είναι ορατή και από τη Χίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά αρχικά ξέσπασε σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Ιλντίρ και λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά εξαπλώθηκε στο δάσος.


Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 5 αεροσκάφη, 18 ελικόπτερα και 36 πυροσβεστικά οχήματα.

Δείτε φωτό όπως φαίνεται η φωτιά από τη Χίο

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