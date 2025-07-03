Φωτιά στην Τουρκία: Στις φλόγες το Τσεσμέ – Ορατή η πυρκαγιά από τη Χίο -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα παράλια του Τσεσμέ το το βράδυ της Τετάρτης (3/7).

Σύμφωνα με το tvpatrida.gr, η φωτιά είναι ορατή και από τη Χίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά αρχικά ξέσπασε σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Ιλντίρ και λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά εξαπλώθηκε στο δάσος.

Çeşme 💔 en güzel yerleri, en güzel köyleri kül oldu.. gerçekten bu, bilinçli bir yokediş.. alevler evlerimize yaklaştı, öyle bir rüzgar var ki.. müdahale imkansız.. Yanan sadece ağaç değil, ülkenin ciğerleri.. 😢 #ÇeşmeYanıyor pic.twitter.com/ojxhhouNvd

— Merve Bahçenli (@mervebahcenli) July 2, 2025