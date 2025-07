Φωτιά στην Τουρκία: Στις φλόγες το Τσεσμέ – Ορατή η πυρκαγιά από τη Χίο -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα παράλια του Τσεσμέ το το βράδυ της Τετάρτης (3/7).

Fires in Turkey

Firefighters continue to battle massive out of control fires in Turkey.

Due to the fire risk, Ildır and Germiyan Neighbourhoods of Çeşme and Nohutalan Urla district were evacuated.

The fire continues to advance towards Kutlu Aktaş Dam.#Turkey #Izmir #Fire pic.twitter.com/ySF0N4uzoZ

