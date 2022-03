Φον ντερ Λάιεν για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το τέλος απέχει πολύ

“Αυτή η σύγκρουση απέχει πολύ από το να τελειώσει”, ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στις Βρυξέλλες και τόνισε την ετοιμότητα για λήψη επιπλέον μέτρων εάν «ο Πούτιν δεν σταματήσει».

«Χάρη σε αυτόν τον συντονισμό (μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ), σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μαζί σε χρόνο ρεκόρ, ένα σύνολο κυρώσεων που δείχνουν την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τον Πούτιν να πληρώσει το τίμημα», υπογράμμισε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής προσέθεσε ότι «με αυτά τα μέτρα, η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό μερίδιο των αποθεμάτων της για να υπερασπιστεί το ρούβλι, που τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Η Κεντρική Τράπεζα χρειάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια στο 20%, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Σημαντικές εμπορικές τράπεζες είναι αποκομμένες από τις παγκόσμιες αγορές και από το SWIFT, περιορίζοντας την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν την οικονομία. Το χρηματιστήριο παραμένει κλειστό από την αρχή της εβδομάδας. Η μία μετά την άλλη, οι δυτικές εταιρείες ανακοινώνουν τα δικά τους μέτρα».

«Η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της αποτελεσματικής απάντησης» επισήμανε. Επίσης αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «141 χώρες, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ, υποστήριξε το ψήφισμα, καταδικάζοντας τη Ρωσία για τη βάναυση εισβολή της. Μόνο 4 χώρες από τις 193 στάθηκαν στο πλευρό της Ρωσίας: Λευκορωσία, Βόρεια Κορέα, Συρία και Ερυθραία».

«Ο Πρόεδρος Πούτιν απομονώνεται ολοένα και περισσότερο στην παγκόσμια κοινότητα», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συμπλήρωσε ότι «μπροστά στις διαμαρτυρίες του κόσμου, ο στρατός του Πούτιν συνεχίζει. Βομβαρδισμοί και επιθέσεις με πυραύλους σε μη στρατιωτικούς στόχους εντείνονται».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας και τους θαρραλέους ανθρώπους της και την ηγεσία της». Τέλος, αναφέρθηκε τόσο στην ενεργοποίηση της οδηγίας για την προσωρινή προστασία των προσφύγων όσο και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Παρέχουμε 500 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας. Δουλεύουμε γρήγορα για τη δημιουργία κόμβων ανθρωπιστικής βοήθειας στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία» είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

