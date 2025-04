Φλόριντα: Τουλάχιστον 1 νεκρός και αρκετοί τραυματίες στη σύγκρουση σκάφους με φέρι

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στη Φλόριντα, όταν ένα ιδιωτικό σκάφος συγκρούστηκε με ένα φέρι κοντά στη γέφυρα Memorial Causeway και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 1 νεκρό και αρκετούς τραυματίες.

Η Αστυνομία του Κλιαργουότερ ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι «υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί» και ότι το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί ως «μαζικό περιστατικό θυμάτων» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κλιαργουότερ.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν πάνω στο φέρι, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 40 επιβάτες.

One person has died from injuries in tonight's boat crash.



Η αστυνομία δεν παρείχε άμεσα πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που έχασε τη ζωή του, το οποίο υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ δεν έδωσε λεπτομέρειες ούτε για τον αριθμό των τραυματιών.

Το φέρι ακινητοποιήθηκε σε έναν αμμώδη ύφαλο νότια της γέφυρας Memorial Causeway και, όπως ανακοινώθηκε, «όλοι οι ασθενείς και οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί».

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κλιαργουότερ γνωστοποίησε ότι «όλα τα τοπικά νοσοκομεία έχουν ειδοποιηθεί».

Έξι τραυματίες, όπως ανακοινώθηκε, κηρύχθηκαν σε «κατάσταση συναγερμού», λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, ενώ «δύο από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους μεταφέρονται με ελικόπτερο».



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολυάριθμους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο. Η αστυνομία προειδοποίησε τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

