Εξαφάνιση Μαντλίν: «Ο κόσμος πιστεύει ότι την σκότωσα, δεν το έκανα» – Οι επιστολές του βασικού υπόπτου

Εκστρατεία συγγραφής επιστολών για να πείσει την κοινή γνώμη ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, έχει ξεκινήσει ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση, Κρίστιαν Μπρούκνερ.

Οι υποψίες της αστυνομίας για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Μπρούκνερ πυροδότησαν εξελίξεις στην υπόθεση αυτή τη βδομάδα, με αστυνομικούς να ψάχνουν μια δεξαμενή σε απομακρυσμένη λίμνη στην Πορτογαλία.

Ο 45χρονος Κρίστιαν Μπρούκνερ φαίνεται πως έχει γράψει μια σειρά από επιστολές ελπίζοντας να τραβήξει δημοσιότητα στην εκστρατεία του να απαλλαγεί από κάθε σχέση με την υπόθεση.

Όπως γράφει η Dailymail, ένα γράμμα, γραμμένο με μολύβι, εστάλη λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των ερευνών και δείχνει ξεκάθαρα την εμμονή του να προσπαθεί να πείσει τις αρχές και το κοινό, μέσω των μέσων ενημέρωσης, ότι είναι αθώος και δεν έχει καμία εμπλοκή στην απαγωγή της Μαντλίν.

Sinister letters written by Madeleine McCann prime suspect Christian Brueckner seen for the first time https://t.co/aETpBAM4Rn pic.twitter.com/EREqo1qMFn

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 27, 2023