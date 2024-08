Έβαλαν στο… μάτι το νέο έργο του Μπάνκσι – Καρέ – καρέ η κλοπή του από κουκουλοφόρους – Φωτογραφίες και βίντεο

Ένα τέταρτο έργο που φιλοτέχνησε ο Μπάνκσι και εικονίζει ένα ζώο, έναν λύκο, έκανε την εμφάνισή του σήμερα το απόγευμα σε μια συνοικία του Πέκχαμ, στα νότια προάστια του Λονδίνου και μέσα σε μία ώρα το έκλεψαν.

Gone in 49 minutes…people remove a new artwork by Banksy, depicting a howling wolf painted on a satellite dish that was placed on a shop roof in Peckham, south London

Όπως συνηθίζει, ο διάσημος καλλιτέχνης δρόμου που κατάγεται από το Μπρίστολ, ανάρτησε νωρίς το απόγευμα τη φωτογραφία της νέας δημιουργίας του: έναν μαύρο λύκο, ζωγραφισμένο πάνω σε ένα λευκό δορυφορικό πιάτο, που μοιάζει να ουρλιάζει στο φεγγάρι.

Όμως μία ώρα αργότερα, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τουλάχιστον δύο μασκοφόρους να ανεβαίνουν στη στέγη όπου βρισκόταν το δορυφορικό πιάτο, να το κατεβάζουν και να το παίρνουν μαζί τους ανενόχλητοι. Ένας από αυτούς, ο Τομ Κέλοου, αφηγήθηκε στο πρακτορείο PA ότι είδε «τρεις άνδρες» που «είχαν μαζί τους μια σκάλα». Ο ένας ανέβηκε στη στέγη και οι άλλοι δύο κρατούσαν τη σκάλα.

A group of people have removed a new artwork by Banksy depicting a howling wolf painted on a satellite dish that was placed on a shop roof in Peckham.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι την κάλεσαν να ερευνήσει «την κλοπή μιας δορυφορικής κεραίας που περιείχε ένα έργο τέχνης» λίγο μετά τις 14.00, τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Off it goes! Some blokes have just nicked Banksy's latest howling wolf art piece, on a satellite dish in Peckham, less than 3 hours after the artist shared a photo of it.

I think wildlife art, like the wildlife it depicts, should be left alone for us all to enjoy.

— Alex Morss (August 8, 2024)