Ερντογάν: Υπέγραψε το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέβαλε σήμερα στην Εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

«Το ενταξιακό πρωτόκολλο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υπογράφθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2023 από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στάλθηκε στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση», σύμφωνα με την ανάρτηση της προεδρίας την πλατφόρμα Χ.

Στην ανακοίνωση δεν δίνονται άλλες διευκρινίσεις.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον χαιρέτισε την «καλή είδηση» γράφοντας, στο δικό του μήνυμα, στην ίδια πλατφόρμα: «Τώρα εναπόκειται στο κοινοβούλιο να χειριστεί το θέμα. Χαιρόμαστε που θα γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ».

Welcome that President Erdoğan signed Sweden’s ratification protocol to NATO and submitted it to the Grand National Assembly of Türkiye. Parliamentary procedures will now commence. We are looking forward to becoming a member of NATO.

