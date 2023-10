Ισραήλ: «Έχουμε αποδείξεις ότι το Ιράν εμπλέκεται στην επίθεση της Χαμάς»

Το Ισραήλ τόνισε ότι έχει στοιχεία για «εμπλοκή» του Ιράν στην επίθεση της Χαμάς, ωστόσο, δεν μπορεί να προβεί «σε περισσότερες λεπτομέρειες».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Spectator, ο υποστράτηγος του Ισραήλ, Μάικλ Έντελσταϊν, δήλωσε ότι «μπορείτε σίγουρα να αναλύσετε τα στοιχεία, έχουμε αποδείξεις για τη συμμετοχή του Ιράν» στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

BREAKING: Israeli Major General Michael Edelstein says ‘you definitely can see evidence, we have evidence of Iranian involvement’ in Hamas attacks on the 7th of October

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 23, 2023