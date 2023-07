Ερντογάν: Υπέγραψε συμφωνίες 50 δισ. δολαρίων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Al Nahyan και υπέγραψαν σειρά συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας, ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Αλ Ναχιάν προήδρευσαν επίσης στη συνάντηση των αντιπροσωπειών στο παλάτι Ελ Βατάν και ο Ερντογάν εξέφρασε την ευτυχία του που επισκέπτεται ξανά το Άμπου Ντάμπι και ευχαρίστησε τον Αλ Ναχιάν για τη φιλοξενία που του επιδείχθηκε σε αυτόν και την αντιπροσωπεία του. Ο Τούκος πρόεδρος είπε ότι με την υπογραφή του κοινού μνημονίου κατανόησης, οι σχέσεις θα φτάσουν στο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

«Με τον μηχανισμό του Στρατηγικού Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου, θα διασφαλίσουμε ότι οι σχέσεις μας αντιμετωπίζονται τακτικά στο υψηλότερο επίπεδο. Θεωρούμε ωφέλιμο να διοργανώσουμε ένα Φόρουμ Εμπορίου και Επενδύσεων στην Κωνσταντινούπολη το φθινόπωρο για να παρουσιάσουμε τη συμφωνία στον επιχειρηματικό μας κόσμο. Με τις νέες συμφωνίες θα ενισχυθεί η συμβατική βάση της συνεργασίας μας, θα προωθηθούν οι επενδύσεις, η ασφάλεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέλουμε να ενισχύσουμε τις νομικές υποδομές σε τομείς όπως οι μεταφορές», δήλωσε ο Ερντογάν.

Σημείωσε ιδιαίτερα την συμμετοχή των ΗΑΕ στη Διεθνή Άσκηση Anatolian Eagle 2023 με 4 άτομα F16 και 80 άτομα. Είναι συγκεκριμένο παράδειγμα των σχέσεων στον τομέα της άμυνας», είπε ο Ερντογάν σημςειώνοντας ότι η έντονη συμμετοχή από την Τουρκία και το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται προς τις τουρκικές εταιρείες στις Εκθέσεις αμυντικής βιομηχανίας IDEX και NAVDEX που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, ήταν ικανοποιητικά.

Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν την εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι υποδομές, τα logistics, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά, η υγεία, τα τρόφιμα, ο τουρισμός, τα ακίνητα, οι κατασκευές, η αμυντική βιομηχανία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι προηγμένες τεχνολογίες.

Το συνολικό ποσό των 13 συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε 50,7 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με το Al-Monitor, έρχονται να προστεθούν στην εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε τον Μάρτιο και η οποία αποτιμάται σε 40 δισ. δολάρια.

