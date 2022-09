Επιβάτης γρονθοκοπεί πισώπλατα αεροσυνοδό επειδή του αρνήθηκε μια κούπα καφέ—ΒΙΝΤΕΟ

Πληθαίνουν τα περιστατικά βίας μέσα σε αεροπλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σε νέο βίντεο διακρίνεται ένας επιβάτης της American Airlines να επιτίθεται πισώπλατα σε ανυποψίαστο αεροσυνοδό επειδή του αρνήθηκαν ένα φλιτζάνι καφέ.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η dailymail, συνέβη στην πτήση 377 από το Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο προς το Λος Άντζελες την περασμένη Τετάρτη, όταν ένας 33χρονος επιβάτης άρχισε να μουρμουρίζει για “δολοφόνους” στο αεροπλάνο και στη συνέχεια φέρεται να ψιθύρισε: “Υπάρχουν 10 δολοφόνοι στο αεροπλάνο”.

Σε εκείνο το σημείο, μια γυναίκα αεροσυνοδός φέρεται να του έκανε παρατηρήσεις για να σταματήσει, ενώ ένας συνάδελφος της πλησίασε για να βοηθήσει την κατάσταση. Ο επιβάτης τότε ζήτησε ένα φλιτζάνι καφέ και να χρησιμοποιήσει το μπάνιο της πρώτης θέσης. Οι δύο αεροσυνοδοί αρνήθηκαν, καθώς ο επιβάτης ήταν σε κατάσταση σύγχυσης και στέκονταν όρθιος χωρίς να ακούει τις οδηγίες τους.

Οι τρεις τους φαίνεται να ανταλλάσσουν λόγια σε μια προφανώς τεταμένη συνάντηση με τον αεροσυνοδό να ρωτά δύο φορές τον επιβάτη: “Με απειλείτε;”.

Ο επιβάτης να φαίνεται να ψιθυρίζει κάτι στον αεροσυνοδό με αποτέλεσμα ο αεροσυνοδός να του πει: “Εντάξει, αυτό ήταν”, πριν γυρίσει την πλάτη του για να απομακρυνθεί από τον επιβάτη.

Τότε ο 33χρονος του επιτίθεται πισώπλατα, γρονθοκοπώντας τον στο κεφάλι

Violence in the air: a friend was travelling from Cabo to LAX, when a passenger hit a flight attendant for not letting use him the first class bathroom. He was later restrained by other passengers and arrested upon touchdown. The video shot was by Barrie Livingstone pic.twitter.com/PntVqWyWs9

— Saad Mohseni (@saadmohseni) September 22, 2022