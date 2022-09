Η Γουάντα Νάρα πήρε «μεταγραφή»: Χώρισε οριστικά από τον Ικάρντι και ακολούθησε τον πρώην της

Ένα από τα πιο πολύκροτα σίριαλ του καλοκαιριού φαίνεται ότι έλαβε οριστικό τέλος. Γουάντα Νάρα και Μάουρο Ικάρντι χώρισαν οριστικά, όπως ανακοίνωσε η Αργεντινή επιχειρηματίας μοντέλο και μέχρι πρότινος μάνατζερ του ποδοσφαιριστή της Γαλατασαράι.

Η Γουάντα Νάρα έριξε την «βόμβα» τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Instagram. Το τελευταίο διάστημα η σχέση του ζευγαριού πέρασε από πολλά σκαμπανεβάσματα, μετά τα στραβοπατήματα του Αργεντινού επιθετικού, ωστόσο το τελευταίο διάστημα όλα έδειχναν να ανήκουν στο παρελθόν. Μάλιστα ως μάνατζερ του φρόντισε να του βρει ομάδα, καθώς κανόνισε την μεταγραφή του από την Παρί Σεν Ζερμέν στην τουρκική ομάδα.

Στην ανάρτησή της ζήτησε από τα ΜΜΕ να προσεγγίσουν το θέμα με διακριτικότητα. «Είναι πολύ οδυνηρό για μένα να ζω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεδομένης της έκθεσής μου και των εικασιών των μέσων ενημέρωσης, είναι προτιμότερο να το γνωρίζουν από εμένα.

Δεν έχω κάτι άλλο να διευκρινίσω και δεν πρόκειται να δώσω καμία λεπτομέρεια για αυτόν τον χωρισμό. Σας παρακαλώ, σας ζητώ να δείξετε κατανόηση όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τα παιδιά μας», ανέφερε η Γουάντα Νάρα.

Βέβαια και η Γουάντα Νάρα φρόντισε για τη δική της “μεταγραφή”, καθώς μετά από την ανακοίνωση του χωρισμού έκανε ξανά follow στο Instagram τον πρώην άνδρα της και κολλητό του Μάουρο Ικάρντι, Μάξι Λόπεζ.

Wanda Nara has followed Maxi Lopez on Instagram after she announced the break up with Mauro Icardi. pic.twitter.com/XXAimoQ6I1

— Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) September 22, 2022