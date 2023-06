Ενθουσιασμό στην Κίνα από την επίσκεψη του “Συντρόφου Μασκ” – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ο Έλον Μασκ είναι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στη Δύση, αλλά στην Κίνα είναι σούπερ σταρ. Μάλιστα οι υποστηρικτές του επικεφαλής της Tesla, τον ονόμασαν «σύντροφο Μασκ» κατά την επίσκεψή του στη χώρα αυτή την εβδομάδα.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, τα αυτοκίνητα της Tesla έχουν αναχθεί τα τελευταία χρόνια σε σύμβολο της μεσαίας τάξης. Και η επιτυχία του 51χρονου Αμερικανού δισεκατομμυριούχου προκαλεί θαυμασμό.

Η Ζου Τσι, ιδιοκτήτρια ενός Tesla στην πόλη Τσανγκσά, δεν διστάζει να πει πως «λατρεύει» τον Έλον Μασκ για «τη μεγάλη του γοητεία και τη σταθερή υπεροχή του στον τομέα του». «Η Κίνα δεν είναι ακόμη πολύ ανοικτή (…) οπότε το γεγονός ότι άνθρωποι όπως αυτός έρχονται και μοιράζονται μέρος των γνώσεών τους μαζί μας, θεωρώ ότι είναι σημαντικό, κάτι από το οποίο μπορούν να εμπνευστούν η χώρα μας και οι ηγέτες της», πρόσθεσε η 33χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου.

Όμως, «εξαιτίας του εκπαιδευτικού συστήματός μας που δίνει βάρος στις εξετάσεις, πιστεύω ότι είναι δύσκολο η Κίνα να δημιουργήσει κάποιον όπως ο Μασκ», σημείωσε.

Ο επικεφαλής του Twitter έφτασε στο Πεκίνο την Τρίτη και το βράδυ της Τετάρτης ταξίδεψε στη Σανγκάη, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

