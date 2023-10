Ένοπλες Δυνάμεις Ισραήλ: Η φωτογραφία με στρατιώτη να ξεσπάει σε κλάματα μετά το μακελειό

Μία συγκλονιστική φωτογραφία έδωσαν στην δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ από την επίθεση της Χαμάς σε σπίτι Ισραηλινών.

Στην εικόνα φαίνεται ένας στρατιώτης μέσα σε σπίτι οικογένειας Ισραηλινών που δέχθηκαν επίθεση το περασμένο Σάββατο από την Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατιώτης ξεσπάσει σε κλάματα και πέφτει στην αγκαλιά ενός άλλου στρατιώτη.

«Μία οικογένεια ήταν σπίτι για το Σάββατο. Η Χαμάς εισέβαλε στο σπίτι τους. Η Χαμάς είναι μία γενοκτόνα τρομοκρατική οργάνωση. Θα τους σταματήσουμε», έγραψαν στην πλατφόρμα Χ οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

A family was home together on Shabbat.

Hamas invaded their home.

Hamas is a genocidal terrorist organization.

We will stop them. pic.twitter.com/hU0NsbXpQn

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023