Ισραήλ: Δημοσιογράφος του Fox News μπήκε σε κιμπούτς όπου έγινε σφαγή – Προσοχή σκληρές εικόνες

Αιματοβαμμένα πατώματα, πεταμένα όπλα και τρύπες από σφαίρες ήταν μόνο μερικά από τα μακάβρια στοιχεία που συνθέτουν τις φρικιαστικές εικόνες που αντίκρισε ο δημοσιογράφος του Fox Νews Τρέι Γινγκστ κάνοντας ρεπορτάζ στο κιμπούτς Be’eri κοντά στη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ.

«Αυτή η κοινότητα στα σύνορα με τη Γάζα είναι γεμάτη πτώματα», είπε ο δημοσιογράφος και περιέγραψε πως «έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Φαίνεται ότι μερικά από τα κτίρια χτυπήθηκαν με RPG, εκρηκτικά, τα κρεβάτια είναι γεμάτα αίμα, το πάτωμα της κουζίνας καλυμμένο με αίμα. Αυτό είναι μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο εισέβαλαν οι μαχητές. Πρόκειται για μία κόλαση στη γη».

«Στο δρόμο περάσαμε από την περιοχή όπου ήταν εκείνο το μουσικό φεστιβάλ, όπου “γαζώθηκαν” από σφαίρες 260 αθώοι Ισραηλινοί», πρόσθεσε ο Γινγκστ. «Μπορούσες να μυρίσεις τη δυσωδία του θανάτου στον αέρα, στο δρόμο και καθώς πλησιάζαμε σε αυτό το κιμπούτς, όπου τόσες οικογένειες σφαγιάστηκαν στα σπίτια τους, έγινε φανερό ότι δεν είχαν καν πλήρη εικόνα για το τι έγινε εδώ».

Ο δημοσιογράφος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλυπτικές εικόνες από το «σπίτι του τρόμου». Στις φωτογραφίες φαίνονται σοροί σκεπασμένοι με σεντόνια, πτώματα ένοπλων μαχητών, όπως αναφέρει ο ίδιος στην περιγραφή των εικόνων, ένα καμένο σπίτι και το αιματοβαμμένο πάτωμα από το εσωτερικό του οικήματος.

We entered the town of Be’eri with the Israeli army. 10% of the community was slaughtered by Hamas. A Major General told us on-camera that people were found without heads. Others with hands tied behind their backs. Don’t look away. pic.twitter.com/1bva9ilLwz

— Trey Yingst (@TreyYingst) October 11, 2023