Εννέα νεκροί στα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον εγκατάστασης του Ιράν στη Συρία

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι που συνδέονταν με οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν σκοτώθηκαν σήμερα σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ντέιρ Εζούρ, στην ανατολική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Εννιά άνθρωποι που εργάζονταν για οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν φιλοϊρανικές οργανώσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, επικεφαλής αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιούνται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και συνδεδεμένες ομάδες.

Το χτύπημα διεξήχθη από δύο F-15 εναντίον μιας εγκατάστασης αποθήκευσης όπλων, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικού προσωπικού στη Συρία και στο Ιράκ.

«Μετά από μια σειρά επιθέσεων εναντίον Αμερικανών στο Ιράκ και τη Συρία, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (USCENTCOM) πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση εναντίον μιας εγκατάστασης στη Συρία που χρησιμοποιείται από το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και συνδεδεμένες ομάδες. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τον λαό μας έναντι αυτών που ευθύνονται για τις επιθέσεις και θα απαντήσουμε σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας», αναφέρει σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

