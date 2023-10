Έληξε η νέα προθεσμία που έδωσε ο ισραηλινός στρατός για τους αμάχους της Γάζας – Ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Έληξε η νέα προθεσμία για τους αμάχους της Γάζας και της βόρειας Γάζας, που είχε δώσει ο στρατός του Ισραήλ προκειμένου να απομακρυνθούν προς τον νότο με ασφάλεια. Ο ισραηλινός στρατός, απαγόρευσε επίσης σήμερα την πρόσβαση σε μία μια ζώνη σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Λιβάνου και ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του εμποδίζει εσκεμμένα την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών GPS εκεί καθώς και στο νότιο μέτωπο με τη Γάζα.

Οι παρεμβολές στη λειτουργία του GPS μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργίες εφαρμογών, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο επικεφαλής ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Νωρίτερα, Λιβανέζοι μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον μεθοριακού χωριού στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις άλλοι, ανακοινώθηκε από τη Χεζμπολάχ και ισραηλινούς γιατρούς.

Οι γιατροί είχαν αρχικά ανακοινώσει πως δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την επίθεση στο χωριό Στούλα, μια αγροτική κοινότητα απέναντι από την κοινότητα Άιτα α-Σαμπ του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πλήττει τον Λίβανο σε αντίποινα.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει νέα προθεσμία στους αμάχους, που βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τον νότο.

Οι κάτοικοι μπορούσαν να αναχωρήσουν από τις 10 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μέχρι τη 1 μ.μ. και να ακολουθήσουν μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we’ve urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023