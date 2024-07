Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Βενεζουέλα: 3 νεκροί σε διαδηλώσεις κατά του Μαδούρο – Συγκρούσεις πολιτών με την Αστυνομία – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Βενεζουέλα, στις διαδηλώσεις κατά της αμφιλεγόμενης επανεκλογής του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της χώρας, σύμφωνα με την καταμέτρηση δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων.

«Καταγράψαμε 44 τραυματίες και 3 θανάτους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η ΜΚΟ Encuesta nacional de hospitales, που ασχολείται με την κατάσταση των νοσοκομείων. Οι δύο από τους θανάτους αναφέρθηκαν στην Πολιτεία Αράγουα και ένας στην πρωτεύουσα Καράκας. Το βράδυ της Δευτέρας η ΜΚΟ Foro penal έκανε λόγο για έναν νεκρό στην Πολιτεία Γιαρακούι.

Τα αίτια των θανάτων δεν έχουν διευκρινιστεί.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Πολλοί Βενεζουελάνοι εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους διαμαρτυρόμενοι από τα παράθυρα ή τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, καθώς φοβούνται τους “colectivos”, τις φιλοκυβερνητικές ομάδες που κατηγορούνται για την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Στο μεταξύ, το κόμμα Voluntad Popular (VP), που μετέχει στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα σημαντικό στέλεχός του, ο Φρέντι Σουπερλάνο, συνελήφθη το πρωί από τις δυνάμεις της τάξης στο Καράκας. «Οφείλουμε να καταγγείλουμε με υπευθυνότητα την απαγωγή, πριν από μερικά λεπτά, του πολιτικού συντονιστή μας, του Φρέντι Σουπερλάνο», ανέφερε το κόμμα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται αστυνομικοί να βγάζουν από ένα αυτοκίνητο έναν άνδρα που μοιάζει με τον Σουπερλάνο και να τον οδηγούν δια της βίας σε ένα άλλο όχημα.

Το 2018, στην επίσης αμφισβητούμενη επανεκλογή του Μαδούρο στην προεδρία, σε μια εκλογική διαδικασία την οποία μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 διαδηλωτές στις κινητοποιήσεις που κατεστάλησαν βίαια από τις αρχές.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Δείτε σχετικά βίντεο:

🇻🇪 #Riots have broken out in #Venezuela after #Nicolas #Maduro was re-elected for a third term as president, with protesters blocking streets, throwing #Molotov #cocktails , tearing down and burning #Maduro posters, and police using tear gas to disperse the unrest – BBC pic.twitter.com/uNl6DZAsE7

Δείτε σχετικά βίντεο:

🇻🇪🇺🇸 The United States decided that a coup d’état and a civil war will suit better than Maduro

Shooting, burning buildings and mass demolition of Chavez statues: Riots broke out in Venezuela after the elections.

The opposition did not officially recognize the election results… pic.twitter.com/WWtRlOq0zs

— Leandro Romão (@leandroOnX) July 30, 2024