Βενεζουέλα: Διεθνείς αντιδράσεις για την επανεκλογή Μαδούρο – Σοβαρές ανησυχίες εκφράζουν οι ΗΠΑ

Τις ανησυχίες τους για την εγκυρότητα του εκλογικού αποτελέσματος στην Βενεζουέλα και την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της χώρας εκφράζουν οι ΗΠΑ και οι ηγέτες των κρατών της λατινικής Αμερικής, ενώ η Ε.Ε. ζητά απόλυτη διαφάνεια στην εκλογική διαδικασία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ήταν μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο της Βενεζουέλας, ένα όργανο στο οποίο κυριαρχούν οι πιστοί στην κυβέρνηση Μαδούρο. Ο Μπλίνκεν εξήγησε ότι οι ΗΠΑ έχουν «σοβαρές ανησυχίες ότι το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε δεν αντικατοπτρίζει τη βούληση ή τις ψήφους του λαού της Βενεζουέλας».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ζήτησε «απόλυτη διαφάνεια στην εκλογική διαδικασία» στη Βενεζουέλα. «Ο λαός της Βενεζουέλας ψήφισε για το μέλλον της χώρας του ειρηνικά και κατά μεγάλους αριθμούς. Η βούλησή του πρέπει να γίνει σεβαστή. Είναι απολύτως αναγκαία η εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της λεπτομερειακής καταμέτρησης των ψήφων και της πρόσβασης στα αρχεία της καταμέτρησης στα εκλογικά τμήματα», σημείωσε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

The people of Venezuela voted on the future of their country peacefully and in large numbers.

Their will must be respected.

Ensuring full transparency in the electoral process, including detailed counting of votes and access to voting records at polling stations, is vital.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 29, 2024