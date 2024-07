Βενεζουέλα: Τουλάχιστον ένας νεκρός στις διαδηλώσεις κατά της επανεκλογής του Μαδούρο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ξέσπασαν την Δευτέρα σε διάφορες περιοχές της Βενεζουέλας έπειτα από την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές, αποτέλεσμα που απορρίπτει η αντιπολίτευση, έκανε γνωστό η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal, ειδικευμένη στη υπεράσπιση πολιτικών κρατουμένων.

«Τουλάχιστον ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε στην (πολιτεία) Γιαρακούι (βορειοδυτικά) και (άλλοι) 46 συνελήφθησαν» κατά τη διάρκεια των μετεκλογικών διαδηλώσεων και επεισοδίων σε διάφορες πολιτείες, ανέφερε η ΜΚΟ μέσω X.

Όπως αναφέρει το RFI, χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους πολλών γειτονιών της πρωτεύουσας, φωνάζοντας «Ελευθερία, ελευθερία!» και «Αυτή η κυβέρνηση θα πέσει!». Ορισμένοι ξήλωσαν αφίσες της προεκλογικής εκστρατείας του Μαδούρο από τις κολώνες των δρόμων και τις έκαψαν.

🚨🚨🇻🇪🇻🇪 Huge protests in Caracas, Venezuela; Millions of people have taken to the streets all over the country to protest against maduro.



Σε όλη τη χώρα τουλάχιστον δύο αγάλματα του εκλιπόντος Ούγκο Τσάβες, που ηγήθηκε της χώρας για περισσότερο από μια δεκαετία και επέλεξε τον Μαδούρο ως διάδοχό του, γκρεμίστηκαν από τους διαδηλωτές.

🚨#Venezuela: The statue of Hugo Chávez in Falcón state is being toppled amid growing protests against electoral fraud by Maduro's tyrannical regime.

🇻🇪✊️When people stand united, they become an unstoppable force for progress!

