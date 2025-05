Εκλογές στην Ρουμανία: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τον Νικουσόρ Νταν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα τα «θερμότερα» συγχαρητήριά της στον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία, εξαίροντας την επιλογή των συμπολιτών του υπέρ της «ισχυρής Ευρώπης».

«Ο ρουμανικός λαός προσήλθε στις κάλπες μαζικά. Επέλεξε την υπόσχεση της ανοικτής, ευημερούσας Ρουμανίας σε μια ισχυρή Ευρώπη», ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν μέσω X.

My warmest congratulations to @NicusorDanRO on his victory tonight!

The Romanian people have turned out massively to the polls.

They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.

Together let’s deliver on that promise.

Looking forward to working…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025