Εικόνες ντροπής στο Παρίσι: Σημάδεψαν σπίτια και επιχειρήσεις Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ

Περίπου εξήντα αστέρια του Δαβίδ ζωγραφίστηκαν με σπρέι τη νύχτα της Δευτέρας 30 προς Τρίτη 31 Οκτωβρίου στο 14ο διαμέρισμα στο Παρίσι, δήλωσε η εισαγγελία της πόλης στο BFMTV. Τα σύμβολα της εβραϊκής θρησκείας βρέθηκαν ζωγραφισμένα σε τοίχους πολυκατοικιών και σε τράπεζες, ξυπνώντας μνήμες από την εποχή που ζωγράφιζαν τα σύμβολα αυτά έξω από σπίτια εβραίων για να τα σημαδέψουν.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για την πρόκληση ζημιών σε ξένη περιουσία, αλλά οι κατηγορίες θα επιβαρυνθούν γιατί οι ενέργειες αφορούν σε ζητήματα καταγωγής, φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας, αφορούν δηλαδή θρησκευτικά, ρατσιστικά και εθνικιστικά κίνητρα. Τα μπλε αστέρια του Δαβίδ, σύμβολα της εβραϊκής θρησκείας και του κράτους του Ισραήλ, ήταν φτιαγμένα με την βοήθεια εργαλείου, σε κτίρια στην οδό Père-Corentin, στην οδό Tombe-Issoire και στη διασταύρωση της οδού Saint-Yves. Η περιοχή είναι στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για “κατάπτυστες και απαράδεκτες” πράξεις, οι οποίες προκάλεσαν “ντροπή” και “αηδία” στα εκλεγμένα μέλη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Παρισιού, τα οποία τις καταδίκασαν ομόφωνα στο X, πρώην Twitter, όπως αναφέρει το bfmtv.com. H Καρίν Πετί , η δήμαρχος του 14ου διαμερίσματος, καταδίκασε τις “αντισημιτικές και ρατσιστικές” ετικέτες.

«Αυτή η πράξη στιγματισμού θυμίζει τις διαδικασίες της δεκαετίας του 1930 και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που οδήγησαν στην εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων», ανέφερε η Πετί σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε. Ο David Belliard, αντιδήμαρχος αρμόδιος για τη αναμόρφωση των δημόσιων χώρων, συμφώνησε με την Πετί, δηλώνοντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες, αποτελούν «υπενθύμιση των σκοτεινών ωρών της ιστορίας μας».

Une soixantaine d’étoiles de David ont été taguées sur plusieurs façades d’immeubles à Paris, Saint-Ouen et Aubervilliers. L’antisémitisme est plus que jamais présent et nous ramène aux heures les plus sombres de l’histoire de France.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête… pic.twitter.com/izJdPqvebQ

— CRIF (@Le_CRIF) October 31, 2023