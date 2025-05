Δυτική Όχθη: Επιδρομές των IDF σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος – Αναφορές για έναν νεκρό

Παλαιστινιακές υγειονομικές πηγές ανέφεραν την Τρίτη (27/5) ότι ξέσπασαν αιματηρά επεισόδια κατά τη διάρκεια εφόδων του στρατού του Ισραήλ σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Παλαιστίνιος 32 ετών σκοτώθηκε από πυρά μελών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Νάμπλους (βόρεια), ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

Israeli forces have raided money exchanges across the occupied West Bank, killing at least one Palestinian and wounding more than 30, using live fire and tear gas as they stormed the city of Nablus.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη άνθρωποι και ότι τουλάχιστον ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει ότι διενεργεί έρευνα για τις πληροφορίες αυτές.

Τόσο ισραηλινά όσο και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως γίνονταν έφοδοι από χθες το πρωί σε κάποια ανταλλακτήρια συναλλάγματος στη Δυτική Όχθη.

Israeli soldiers detain a female worker after raiding the Al-Khaleej Exchange in the center of Hebron, south of the occupied West Bank.

DF is raiding and stealing currency exchange stores in the West Bank under the pretext that they fund “terrorist movements.” pic.twitter.com/TGP6WAwJjc

