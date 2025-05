Ανγκόλα: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 25 τραυματίες από πυρκαγιά σε εξέδρα εξερεύνησης για κοιτάσματα υδρογονανθράκων

Τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους στοίχισε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εξέδρα εξερεύνησης για κοιτάσματα αερίου και πετρελαίου, σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Ανγκόλας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη (27/5).

Η καταστροφή εκτυλίχτηκε την 20ή Μαΐου σε αυτή την πλατφόρμα εξερεύνησης σε ύδατα με μεγάλο βάθος, που ανήκει στην κοινοπραξία εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αερίου CABGOC, θυγατρική του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού Chevron.

CHEVRON PLATFORM FIRE INJURES 17 IN ANGOLA, INVESTIGATION UNDERWAY

A serious fire incident at Chevron’s Benguela Belize Lobito Tomboco (BBLT) deepwater platform offshore Angola has injured 17 people, with four in severe condition. Angola’s National Agency for Petroleum, Gas and… pic.twitter.com/JqhpSVlUoA

