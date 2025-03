Ανγκόλα: Η χολέρα έχει σκοτώσει περισσότερους από 300 ανθρώπους από την αρχή του έτους

Ξεπερνούν τους 300 οι νεκροί από χολέρα στην Ανγκόλα από την αρχή του έτους, ανακοίνωσε το Σάββατο (29/3) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προειδοποιώντας ότι υπάρχει «πολύ υψηλός» κίνδυνος για περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, έως τις 23 Μαρτίου είχαν αναφερθεί 8.543 κρούσματα και 329 θάνατοι σε 16 από τις 21 επαρχίες της Ανγκόλας.

Παρότι η αφρικανική χώρα είναι πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου, η πλειονότητα του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας και αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις υγιεινής.

The #WHO, in partnership with the MOH & Luanda’s Govt, is strengthening support for the cholera response in Angola.

Efforts focus on better treatment, stronger surveillance & community mobilization, plus improved care, response capacity & access to safe water. #HealthForAll pic.twitter.com/Tb74jmxpVX

