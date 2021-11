Δείτε το εκπληκτικό σόλο κιθάρας του Prince στο “While My Guitar Gently Weeps”

Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της rock μουσικής.

Βγήκε πρόσφατα σε ένα ξαναμονταρισμένο βίντεο από τον ίδιο τον σκηνοθέτη Joel Gallen (Director’s Cut) και έγινε remastered.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για το σόλο που παίζει ο Prince στην κιθάρα, στην “ζωντανή” εκτέλεση του τραγουδιού του George Harrison “While My Guitar Gently Weeps”, μαζί με τους Tom Petty, Steve Winwood, Jeff Lynne και τον γιό του George, Dhani Harrison, στην ετήσια τελετή του Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Απολαύστε το!