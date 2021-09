Σόλο άλμπουμ και περιοδεία στην Ευρώπη ανακοίνωσε ο Lindsey Buckingham

O κιθαρίστας Lindsey Buckingham ήταν γνωστό μέλος των Fleetwood Mac αλλά το συγκρότημα τον… απέλυσε το 2018. Και είχε αντικατασταθεί από τον Mike Campbell των Tom Petty And The Heartbreakers και τον Neil Finn των Crowded House.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Λίγο αργότερα η πρώην σύντροφος του και συνεργάτης του στο γκρουπ Stevie Nicks, είχε εξηγήσει ότι το συγκρότημα τον έδιωξε διότι ήθελε πάρα πολύ χρόνο για να ασχολείται με την σόλο καριέρα του.

Ο Buckingham αρνήθηκε ότι ήταν αυτός ο λόγος, κατηγόρησε την μπάντα ότι έβλαψαν την υστεροφημία τους παρά τα 43 χρόνια πορείας τους και υπονόησε ότι έγινε εξ αιτίας του μάνατζερ των Fleetwood Mac, του Irving Azoff και αυτό το συμπέρανε από το ότι τον είχε καλέσει στο σπίτι του ο Azoff και του είχε πει ότι η Stevie Nicks δεν ήθελε να ξαναβρεθεί στην σκηνή μαζί του…!

Καθώς λοιπόν ο Lindsey ακολουθεί πλέον σόλο καριέρα, έχει ανακοινώσει ότι στις 17 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του, από το οποίο έχουν ήδη βγει δύο σινγκλς, το “I Don’t Mind” και το “On The Wrong Side”.



Ταυτόχρονα ετοιμάζεται για μία ευρωπαϊκή περιοδεία, η οποία θα ξεκινήσει τον Μάιο του ’22. Τα πρώτα κονσέρτα θα δοθούν σε αυτές τις πόλεις:

Μάιος 2022

17 – The Helix, Dublin, Ireland

19 – SEC Armadillo, Glasgow, UK

21 – Philharmonic Hall, Liverpool, UK

22 – The London Palladium, London UK

24 – Capitole, Ghent, Belgium

25 – La Cigale, Paris, France

26 – TivoliVredenburg Grote Zaal, Utrecht, Netherlands

28 – Theater am Potsdamer Platz, Berlin, Germany

30 – Cirkus, Stockholm, Sweden

31 – Folketeateret, Oslo, Norway

Ιούνιος 2022

02 – Heartland Festival, Kværndrup, Denmark