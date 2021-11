Η “κρυφή μάχη” του Στέφανου Τσιτσιπά

Νέα ανάρτηση μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μιλά για “κρυφές μάχες” που δίνει ο καθένας, τονίζοντας ότι η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας σε αυτή τη μάχη είναι λεπτή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε επέμβαση στον αγκώνα, την οποία γνωστοποίησε την Πέμπτη με φωτογραφία από την κλινική στην Ελβετία.

«Ολοι δίνουν μια κρυφή μάχη μέσα τους που δεν μπορούμε να δούμε και μερικές φορές η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας σε αυτή τη μάχη, είναι λεπτή» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Everybody is fighting a secret battle we cannot see and many times the line between victory and defeat in that battle is razor thin.

