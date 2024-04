Δανία: Συγκλονιστικά βίντεο από τη φωτιά στο παλιό Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης – «400 χρόνια ιστορίας έγιναν στάχτη»

Ολοσχερώς καταστράφηκε το εμβληματικό παλιό Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, στη Δανία, μετά την φωτιά που ξέσπασε, με ορισμένους εργαζόμενους να σώζονται την τελευταία στιγμή.

Η φωτιά, που ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέστρεψε το κτίριο, το οποίο οι Δανοί χαρακτηρίζουν ως τη δική τους «Παναγία των Παρισίων», με την Daily Mail να φέρνει στη δημοσιότητα νέα συγκλονιστικά βίντεο.

Ένας από τους εργάτες, ο 60χρονος Όλε Χάνσεν, απαθανάτισε τη φωτιά και φώναξε στους άλλους 14 συναδέλφους του να εγκαταλείψουν αμέσως το σημείο. «Έτρεμα από την ένταση της φωτιάς. 400 χρόνια ιστορίας έγιναν στάχτη», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, γινόταν αγώνας δρόμου για να σωθούν τα έργα τέχνης που φιλοξενούσε το κτίριο. Οι Αρχές, ακόμη και περαστικοί, προσπαθούσαν να διασώσουν ό,τι πολύτιμο είχε το ιστορικό κτίριο της Κοπεγχάγης, στο οποίο η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 3 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

The oldest in the world – the 400-year-old Bersen stock exchange in the capital of Denmark, Copenhagen – is on fire, writes Reuters pic.twitter.com/Fk0h7k9lqf

