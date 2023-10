«Χτυπήθηκε» τουρκοπαλαιστινιακό νοσοκομείο στην Γάζα – Σοβαρές ζημιές στον τρίτο όροφο – ΒΙΝΤΕΟ

Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι το νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας υπέστη σοβαρές ζημιές σε νέα ισραηλινή αεροπορική επίθεση, σύμφωνα με το Aljazeera.

Ο βομβαρδισμός έπληξε τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου, με φωτογραφίες να δείχνουν τον αντίκτυπο του χτυπήματος.

#BREAKING| Israeli jets targeted the 3rd floor of the Turkish Friendship Hospital in #Gaza, which is the only specialized cancer hospital in the enclave, leaving heavy damage. pic.twitter.com/7kCQbPopHA

— Quds News Network (@QudsNen) October 30, 2023