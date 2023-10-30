«Χτυπήθηκε» τουρκοπαλαιστινιακό νοσοκομείο στην Γάζα – Σοβαρές ζημιές στον τρίτο όροφο – ΒΙΝΤΕΟ

διεθνή

Γάζα: Σοβαρές ζημιές στο τουρκοπαλαιστινιακό νοσοκομείο έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι το νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας υπέστη σοβαρές ζημιές σε νέα ισραηλινή αεροπορική επίθεση, σύμφωνα με το Aljazeera.

Ο βομβαρδισμός έπληξε τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου, με φωτογραφίες να δείχνουν τον αντίκτυπο του χτυπήματος.

 

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