Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Viral το βίντεο με τον Πούτιν να… κοιμάται

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες το βίντεο που δείχνει τον Βλάντιμιρ Πούτιν να… κοιμάται κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο. Το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος έκλεισε τα μάτια του τη στιγμή που περνούσαν από μπροστά του οι αθλητές της Ουκρανίας, μόνο τυχαίο δεν ήταν σύμφωνα με πολλούς χρήστες στα social media.

Τώρα αν όντως τον πήρε ο ύπνος ή απλά δεν ήθελε να δει τους Ουκρανούς αθλητές, λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μόνο ο ίδιος το γνωρίζει.

Vladimir Putin pretended to be asleep while Ukrainian Olympic Team was entering the station with Ukraine’s flag. Well, there is no Russian team at Olympics because of eternal doping scandal, and Russian flag is banned therefore. Putin was just jealous 🙂 pic.twitter.com/FVeB7adRUc

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) February 4, 2022