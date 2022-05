Βρετανία: Επιστρέφουν τα πάρτι στο Μπάκιγχαμ – Απούσα η βασίλισσα Ελισάβετ

Επιστρέφουν οι δεξιώσεις στους κήπους των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, αλλά θα απουσιάζει η βασίλισσα Ελισάβετ από αυτές, όπως έγινε γνωστό σήμερα από το γραφείο της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων, η βασίλισσα Ελισάβετ θα εκπροσωπείται από μέλη της βασιλικής οικογένειας στις δεξιώσεις αυτές που θα γίνουν στους βασιλικούς κήπους, έναν ετήσιο θεσμό που αναμένεται να επανέλθει φέτος το καλοκαίρι έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας.

