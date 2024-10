Bίντεο: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με ποδηλάτη – Το τροχαίο που διχάζει

Διαμάχη έχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει τη μετωπική σύγκρουση ενός αυτοκινήτου με έναν ποδηλάτη σε μια διασταύρωση, στη Βρετανία.

Ο άτυχος ποδηλάτης βρέθηκε να σφαδάζει από τον πόνο στο έδαφος, ενώ κάποιοι υποστήριξαν ότι φέρει την ευθύνη για το ατύχημα.

Στο βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο X, ο ποδηλάτης φαίνεται να περνάει παράλληλα, κινούμενος στα δεξιά, από τα αυτοκίνητα που οδηγούν προς μια διασταύρωση. Η προοπτική του βίντεο προέρχεται από την κάμερα του αυτοκινήτου που βρίσκεται πίσω του, το οποίο κατέγραψε ολόκληρο το περιστατικό.

Ο ποδηλάτης πλησιάζει στο σημείο και σταματά στη διασταύρωση, ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο στα αριστερά του και τη κεντρική γραμμή του δρόμου στα δεξιά του.

Η σύντομη πορεία του, πριν τρακάρει με το αυτοκίνητο, υποδηλώνει ότι σκοπεύει να στρίψει δεξιά. Ωστόσο, πριν προλάβει να ξεκινήσει, ένα μαύρο σεντάν επιχειρεί να στρίψει από τη διασταύρωση στη λωρίδα που οδηγεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παίρνει τη στροφή, αλλά αντί να στραφεί στη λωρίδα που προοριζόταν να πάει -αυτή στα δεξιά του ποδηλάτη-, το όχημα χτυπά τον ποδηλάτη στη μέση του δρόμου.

Ο ποδηλάτης πέφτει πάνω στο καπό του αυτοκινήτου και στη συνέχεια στο έδαφος.

Ευτυχώς, το αυτοκίνητο σταμάτησε αμέσως και δεν τον πάτησε. Παρ’ όλα αυτά, ο ποδηλάτης έπεσε με δύναμη στον δρόμο και φαίνεται ότι πονάει πολύ.

Πολλοί οδηγοί, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού που εμπλέκεται στο ατύχημα, βγήκαν από τα οχήματά τους για να ελέγξουν την κατάσταση του ποδηλάτη.

Who is in the wrong here? pic.twitter.com/HLLNt08uaK

— Benonwine (@benonwine) October 12, 2024