Ανακαλύφθηκε βασιλικός τάφος που χρονολογείται πριν από περίπου 5.000 χρόνια

Στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης Yongcheng στην κεντρική επαρχία Χενάν της Κίνας, ανακαλύφθηκε ένας τάφος, ο οποίος θεωρείται ότι ανήκει σε προϊστορικό βασιλιά, ο οποίος είναι περίπου 5.000 ετών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή του πανεπιστημίου Capital Normal, η πρόσφατη ανακάλυψη μαρτυρά ότι, ο χώρος των ευρημάτων, δεν είναι ένας συνηθισμένος οικισμός, αλλά η πρωτεύουσα ενός προϊστορικού βασιλείου. Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, η σημαντική αυτή ανακάλυψη του τάφου, αποτελεί μία νέα περίπτωση μελέτης της καθοριστικής περιόδου της προέλευσης του κινεζικού πολιτισμού.

Παραδοσιακά, θεωρείται ότι, ο κινέζικος πολιτισμός έχει τις ρίζες του στην κοιλάδα του Κίτρινου ποταμού, από όπου επεκτάθηκε.

Ωστόσο, μετά τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα, συντίθεται πιο σύνθετη εικόνα της Νεολιθικής Κίνας, η οποία καταδεικνύει την αλληλεπίδραση και επιρροή ανάμεσα σε πολλούς, διαφορετικούς και αυτόνομους πολιτισμούς, σε διαφορετικές περιοχές.

