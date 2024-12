Beyonce: To Forbes αφαίρεσε το επώνυμο «Carter» του Jay-Z από το όνομά της μετά την καταγγελία για τον βιασμό της 13χρονης – Προβληματίζονται οι φανς της

Σάλο προκάλεσε η απόφαση του περιοδικού Forbes να αφαιρέσει από το όνομα της Beyonce το επώνυμο του συζύγου της, Jay-Z, με πραγματικό όνομα Shawn Carter, μετά τις κατηγορίες εναντίον του, που αναφέρουν ότι βίασε μια 13χρονη το 2000.

Η αλλαγή αυτή, δηλαδή η αφαίρεση του επιθέτου «Carter» και η αναφορά στην τραγουδίστρια ως «Beyonce Knowles», σημειώθηκε λίγες μόνο μέρες μετά την αποκάλυψη των κατηγοριών και δημιούργησε έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό από τους θαυμαστές της «Queen B».

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο 55χρονος ράπερ, κατηγορείται ότι βίασε μια ανήλικη σε ένα πάρτι μετά τα MTV Video Music Awards του 2000, μαζί με τον Sean «Diddy» Combs. Ο Jay-Z αρνήθηκε κατηγορηματικά τoυς ισχυρισμούς.

«Μόνο το δίκτυο συνωμοσιολόγων σας θα πιστέψει τους παράλογους ισχυρισμούς που έχετε προσάψει εναντίον μου, οι οποίοι, αν δεν ήταν τόσο σοβαροί όσο η βλάβη που περιβάλλει τα παιδιά, θα ήταν για γέλια», δήλωσε μεταξύ άλλων.



Η Beyonce, η οποία είναι 43 ετών, αναδείχθηκε από το Forbes ως μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες της χρονιάς, μόλις λίγες μέρες μετά την εμφάνιση των κατηγοριών κατά του συζύγου της. Ωστόσο, το περιοδικό την ανέφερε μόνο ως «Beyonce Knowles» και όχι με το πλήρες όνομά της, «Beyonce Knowles-Carter», προκαλώντας αμηχανία στους φανς της.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, οι θαυμαστές της δεν άργησαν να σχολιάσουν την κίνηση αυτή του Forbes, πολλοί από αυτούς εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους με αστεία και ειρωνικά σχόλια, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι η αλλαγή αυτή μπορεί να υποδηλώνει μια «ήπια αλλαγή ονόματος».

Υπήρξαν όμως και άλλοι που υπενθύμισαν ότι το Forbes παραδοσιακά χρησιμοποιεί μόνο το όνομα «Beyonce Knowles», χωρίς ποτέ να έχει αναφέρει το πλήρες όνομά της, ακόμα και στις πιο πρόσφατες αναφορές τους, όπως όταν παρουσίασε το νέο της αλκοολούχο προϊόν «SirDavis» τον Σεπτέμβριο.

Musician Beyoncé Knowles is continuing her foray into the country music world with the launch of a whiskey brand called “SirDavis” under the LVMH empire. https://t.co/TRh6i9Mzq3 pic.twitter.com/7y3S5nl1Dt

— ForbesWomen (@ForbesWomen) August 24, 2024