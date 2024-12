Jay-Z: Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση έπειτα από τις κατηγορίες για βιασμό – Στο πλευρό του η Beyonce και η κόρη τους Blue Ivy

Ο γνωστός ράπερ και επιχειρηματίας Jay-Z, κατά κόσμον Shawn Carter, έκανε χθες, Δευτέρα, την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, έπειτα από την αγωγή που κατατέθηκε εναντίον του και αφορά την υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση εις βάρος μιας 13χρονης το 2000.

Στην πρεμιέρα της ταινίας της Disney «Mufasa: The Lion King», στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, δίπλα στον Jay-Z βρέθηκε όλη η οικογένειά του.

Beyoncé, Blue Ivy, and Jay-Z at the premiere of ‘Mufasa: The Lion King.’ pic.twitter.com/zBDgjfxyPm — Pop Crave (@PopCrave) December 10, 2024



Ο 55χρονος ράπερ και ιδρυτής της Roc Nation, κατηγορείται μαζί με τον Sean «Diddy» Combs για τον βιασμό μιας γυναίκας το 2000, όταν εκείνη ήταν 13 ετών, ονομαζόμενη στα δικαστικά έγγραφα ως «Jane Doe», διατηρώντας έτσι την ανωνυμία της.

Ο Jay-Z χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «απόπειρα εκβιασμού» και διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι είναι «ειδεχθείς». «Η μόνη μου στενοχώρια είναι για την οικογένειά μου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά του θα υποστούν σημαντικές συνέπειες απ’ αυτές τις «αβάσιμες θεωρίες».

Οικογενειακή υποστήριξη

Στην πρεμιέρα, ο Jay-Z χαμογελούσε δίπλα στη σύζυγό του, Beyoncé, και την 12χρονη κόρη τους, Blue Ivy, που δανείζει τη φωνή της σε έναν από τους χαρακτήρες της ταινίας. Ακόμη και η πεθερά του, Tina Knowles, πόζαρε μαζί του, δείχνοντας την υποστήριξή της.

Jay-Z and Beyoncé hype up daughter Blue Ivy on the red carpet at the LA premiere of ‘Mufasa: The Lion King.’ ❤️ pic.twitter.com/4hN97jMwMt — Entertainment Tonight (@etnow) December 10, 2024

CASALZÃO! Beyoncé e Jay-Z brilharam na première de #Mufasa em Los Angeles, nesta segunda-feira (9). Além do maridão, Beyoncé cruzou o tapete vermelho do Dolby Theatre com a mãe, Tina Knowles, e com a primogênita, Blue Ivy. #OReiLeão @DisneyStudiosBR (📸: Getty) pic.twitter.com/Gu4BP4CkF9 — Hugo Gloss (@HugoGloss) December 10, 2024



Η Tina Knowles λίγες ώρες νωρίτερα είχε βρεθεί στο επίκεντρο των σχολιασμών στα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αφού φάνηκε ότι πάτησε like σε ανάρτηση σχετική με τις κατηγορίες που βαραίνουν τον Jay-Z.

Ωστόσο, δήλωσε ότι ο λογαριασμός της είχε χακαριστεί. «Χακαρίστηκα! Όπως όλοι ξέρετε, δεν παίζω με την οικογένειά μου. Αν δείτε κάτι που δεν ταιριάζει με μένα, να ξέρετε ότι δεν είναι δικό μου!», έγραψε σε ανάρτησή της.

«Παρακαλώ, σταματήστε να παίζετε μαζί μου!!!! “Κανένα όπλο εναντίον της οικογένειάς μου δεν θα ευδοκιμήσει”», πρόσθεσε.

Λεπτομέρειες της αγωγής

Η «Jane Doe» ισχυρίζεται ότι το 2000, ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στα MTV Video Music Awards, προσέγγισε έναν οδηγό λιμουζίνας, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν του Sean «Diddy» Combs και την προσκάλεσε σε ένα πάρτι.

Εκεί, όπως υποστηρίζει, της ζητήθηκε να υπογράψει ένα σύμφωνο εμπιστευτικότητας -χωρίς να της δοθεί αντίγραφο-, ενώ λίγο αργότερα φέρεται πως με δυσκολία διατήρησε τις αισθήσεις της, αφότου ήπιε ένα ποτό που της προσφέρθηκε και την έκανε να νιώθει «ζαλισμένη».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αγωγή, φέρεται πως βιάστηκε από τον Jay-Z και τον Combs, παρουσία μιας διάσημης γυναίκας.

Η αγωγή κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη στις 8 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει λεπτομέρειες-σοκ για την υποτιθέμενη επίθεση.

Η δημόσια δήλωση του Jay-Z

Ο Jay-Z, μέσω του λογαριασμού της Roc Nation στην πλατφόρμα X, δήλωσε: «Η σύζυγός μου κι εγώ θα πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά μας, ένα από τα οποία είναι σε ηλικία που οι φίλοι του σίγουρα θα δουν τις ειδήσεις, τη σκληρότητα και την απληστία ορισμένων ανθρώπων».

«Πενθώ για ακόμη μία απώλεια αθωότητας. Τα παιδιά δεν πρέπει να υπομένουν κάτι τέτοιο σε τόσο μικρή ηλικία. Είναι άδικο να προσπαθείς να κατανοήσεις ανεξήγητα επίπεδα κακίας που στοχεύουν να καταστρέψουν οικογένειες και το ανθρώπινο πνεύμα», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.