Μπάιντεν: Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι μια “ιερή δέσμευση”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε στον Πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα ότι θεωρεί πως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει τη συλλογική άμυνα για όλους τους συμμάχους, είναι μια “ιερή” δέσμευση.

“Θεωρούμε το Άρθρο 5 μια ιερή υποχρέωση και να είστε βέβαιοι γι΄αυτό”, είπε ο Μπάιντεν στη διάρκεια επίσκεψής του στη Βαρσοβία διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την Πολωνία για τη στήριξη του ΝΑΤΟ καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Today, I met with Polish President Andrzej Duda in Warsaw. I thanked him and the people of Poland for opening their homes and hearts to their neighbors in need. And we discussed our shared commitment to support the people and government of Ukraine. pic.twitter.com/bxKnkAGi6J

— President Biden (@POTUS) March 26, 2022