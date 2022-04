Μπάιντεν: Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και πρέπει να λογοδοτήσει – Προαναγγέλλει νέες κυρώσεις

Ο Τζο Μπάιντεν επανέλαβε ότι θεωρεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και τον αποκάλεσε «στυγνό» ενώ δήλωσε ότι επιθυμεί μια «δίκη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου», τη στιγμή που η Μόσχα αρνείται ότι σκότωσε αμάχους στην Μπούτσα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον περίμεναν να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε στο σπίτι της οικογένειάς του στο Ντέλαγουερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι επιθυμεί μια «δίκη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου» μετά την ανακάλυψη πολυάριθμων σορών ανθρώπων που φορούσαν πολιτικά ρούχα στην πόλη Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο. Προανήγγειλε επίσης την επιβολή «πρόσθετων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας, ενώ επανέλαβε ότι θεωρεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έναν «εγκληματία πολέμου» και τον αποκάλεσε «στυγνό».

US President Joe Biden labels Russia’s Vladimir Putin a “war criminal” and calls for him to face trial over killings in Bucha, Ukrainehttps://t.co/knjFjx9i2O pic.twitter.com/To1OHMrhRH

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 4, 2022