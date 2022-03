Μπάιντεν: Ο Πούτιν είναι “χασάπης” – Η απάντηση του Κρεμλίνου

“Χασάπη” αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως είπε ο Τζο Μπάιντεν, δεν είναι βέβαιος ότι η Μόσχα έχει αλλάξει τη στρατηγική της στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία μετά την δήλωση της Μόσχας ότι θα επικεντρωθεί στην πλήρη “απελευθέρωση” της αποσχισθείσας περιοχής του Ντονμπάς.

“Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν αλλάξει”, απάντησε ο Μπάιντεν στη Βαρσοβία όπου βρίσκεται σε έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν η Ρωσία έχει αλλάξει τη στρατηγική της.

“He’s a butcher,” Biden responded when asked about Putin’s actions against Ukraine while visiting Poland https://t.co/zLvRaBK4HT pic.twitter.com/uRDU9RtBDE

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 26, 2022