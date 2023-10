Αρχηγός ισραηλινού στρατού: Δεν εκπληρώσαμε το καθήκον μας αλλά τώρα είναι η ώρα για πόλεμο

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Χερτσί Χαλεβί παραδέχθηκε σήμερα για πρώτη φορά λάθη του στρατού της χώρας του μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια το περασμένο Σάββατο, επιθέσεις που αιφνιδίασαν τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ υπό την εντολή μου καταλαβαίνουν την βαρύτητα της κατάστασης και την ευθύνη στους ώμους τους. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια του κράτους και των πολιτών του και το πρωινό του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή κοντά στην Λωρίδα της Γάζας δεν το επιτύχαμε αυτό. Θα μάθουμε και θα αναλύσουμε το τι συνέβη αλλά τώρα είναι η ώρα για πόλεμο», είπε ο Χερτσί Χαλεβί.

Η σφαγή παιδιών και γυναικών είναι απάνθρωπη, ανέφερε ο ίδιος, στην πρώτη δημόσια δήλωση που έκανε μετά τις επιθέσεις. «Οι IDF πολεμούν ανελέητα εναντίον των τρομοκρατών που διέπραξαν αδιανόητες πράξεις». Ο στρατός σκοτώνει τους τρομοκράτες και καταστρέφει τις υποδομές των τρομοκρατών στη Λωρίδα της Γάζας, συμπλήρωσε.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τους απαχθέντες πίσω στα σπίτια τους», τόνισε, αναφερόμενος σε τουλάχιστον 150 ανθρώπους που απήχθησαν και κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παράλληλα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Παιδείας Γιοάβ Κις έγινε το πρώτο μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης που παραδέχθηκε λανθασμένους υπολογισμούς που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς. «Αυτό συνέβη υπό την διακυβέρνησή μας, θα βγάλουμε συμπεράσματα και θα λογοδοτήσουμε», τόνισε ο Κις σε συνέντευξή του.

Οι επιθέσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης αιφνιδίασαν τις ισραηλινές δυνάμεις, παρά τη φήμη που έχουν ο ισραηλινός στρατός και οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότητά τους.

The Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi addresses the nation. “The IDF is fighting ruthless terrorists who have committed acts that are beyond belief.” pic.twitter.com/UEyK72BSqa

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023